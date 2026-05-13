Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Легендата на НБА Меджик Джонсън призова феновете от цял свят да направят Лос Анджелис своя дестинация за Световното първенство, наричайки града "спортна столица на света".

Събитието "30 дни до началото Световното първенство по футбол 2026" на стадион SoFi подчерта желанието на града да гарантира, че посетителите ще изпитат нещо повече от футболно преживяване.

"Световната игра идва в най-великия град в света", каза един от най-великите играчи в историята на ЛА Лейкърс Джонсън по време на проява, предназначена да привлече пътешествениците не само за турнира, но и за атракциите на града и ролята му на световен спортен център.

Джонсън, петкратен шампион на Националната баскетболна асоциация и трикратен най-полезен играч, добави, че това е моментът да бъдем в Лос Анджелис, защото "велики събития идват в нашия град", включително Световното първенство, Супербоул на НФЛ и Олимпийските игри през 2028 година.

Лос Анджелис е домакин на осем мача от Мондиала с участието на националните отбори на САЩ, Парагвай, Иран, Нова Зеландия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Белгия и Турция. Разширеният турнир ще се играе в Северна Америка, с мачове в 16 града домакини в Мексико, САЩ и Канада. В него ще участват 48 тима, в сравнение с досегашните 32.

Местните и гостуващите фенове ще могат да се насладят на „гигантски футболен карнавал“ в целия град, каза Катрин Шльосман, президент и главен изпълнителен директор на Комисията по спорт и развлечения на Лос Анджелис и главен изпълнителен директор на домакинския комитет.

Ангажиментът на града към достъпни транспортни опции също беше подчертан, като билетите от 1.75 долара са в ярък контраст с някои от цените, които предизвикаха противоречия на Източното крайбрежие, пише агенция Ройтерс.

Лос Анджелис е домакин и на церемонията по откриването на турнира в САЩ на 12 юни с участието на поп звездата Кейти Пери. Шоуто следва церемонията в Мексико Сити ден преди това и друга в Торонто по-рано на 12 юни, подчертавайки обхвата на турнира в три държави.

Въпреки че е най-известен със спортни гиганти като Лейкърс, Доджърс, Рамс и Чарджърс, Лос Анджелис е привлякъл и известни футболни звезди в края на кариерата им, включително Дейвид Бекъм, Златан Ибрахимович и Стивън Джерард, които са играли за Лос Анджелис Галакси.

