Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА публикуваха коренно противоположна информация що се касае до разпределение на местата от сектор "А" за финала Sesame Купа България.

Пловдивчани обявиха, че секторите “А” и “Б” са изцяло за тях. Дори заглавието на информацията от официалния им фейсбук профил гласи “Сектор “А” е наш!”.

В сайта на ЦСКА обаче четем нещо различно. “Червените” информират, че секторите “В” и “Г” са за привърженици на отбора, а за сектор “А” пише следното: “БПФЛ допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите за Сектор А”. Въпросното изречение нарочно е подчертано в жълт цвят.