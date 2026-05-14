Университатя (Крайова) грабна Купата на Румъния след драма с дузпи

  Університатя (Крайова) грабна Купата на Румъния след драма с дузпи

  • 14 май 2026 | 03:52
Университатя (Крайова) завоюва Купата на Румъния след драматичен финал срещу Университатя (Клуж). В редовното време и продълженията мачът приключи без голове, а при дузпите в герой за тима на старши треньора Филипе Коельо се превърна вратарят Лауренциу Попеску, отрази изстрела на Юлиан Кристя.

Двата тима, които спорят и за титлата и след няколко дни ще се срещнат в решителен двубой в Крайова, се вкопчиха в свирепа битка от самото начало. "Бяло-сините" бяха по-активни, но чистите положения пред вратата на Едвинас Гертмонас липсваха. Университатя (КЛуж) вкара гол чрез Исуф Макалу, но той беше отменен заради засада.

През втората част отборът от Клуж действаше по-стабилно в защита, а освен това създаде няколко възможности в предни позиции, но не се възпозва от тях. В продълженията умората надделя, а и никой от тимовете не искаше да рискува.

При дузпите нямаше пропуск след първите 10 изпълнения. Александру Крецу за шести път даде преднина на Университатя (Крайова), а след това Попеску парира удара на Крситя и отприши празненствата в Олтения.

