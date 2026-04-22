Дубълът е все по-реална цел за Университатя (Клуж)

Дубълът е все по-реална цел за Университатя (Клуж)

Университатя (Клуж) е първият финалист в турнира за Купата на Румъния. Отборът на Кристиано Бергоди елиминира след изпълнение на дузпи Арджеш (Питещ).

Преди почивката домакините бяха по-добрият тим на терена и заслуженооткриха резултата с попадение на Рикардо Матош. Португалецът беше точен в 29-ата минута от дузпа. Малко по-късно той отново прати топката във вратара на Университатя, но голът му беше отменен заради засада.

През втората част ролите се смениха и гостите взеха инициативата. В 75-ата минута Укасе Менди израви с хубав удар под гредата. В продълженията нови попадения не паднаха, а при дузпитеединственият, но решаващ пропуск направи Адел Бетайеб от Арджеш.

С успеха Университатя (Клуж) съхрани шансовете си да завърши сезона с дубъл, защото в първенството е лидер в класирането. На финала за купата тимът ще се изправи срещу Динамо (Букурещ) или Университатя (Крайова).

Още от Футбол свят

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

  • 22 апр 2026 | 03:11
  • 363
  • 0
Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

  • 22 апр 2026 | 02:47
  • 553
  • 1
Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

  • 22 апр 2026 | 02:17
  • 1092
  • 0
Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

  • 22 апр 2026 | 01:53
  • 743
  • 0
Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

  • 22 апр 2026 | 01:23
  • 2087
  • 0
Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

  • 22 апр 2026 | 00:55
  • 502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 171303
  • 847
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 16752
  • 38
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 12568
  • 36
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 14309
  • 15
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 9638
  • 5
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 38266
  • 20