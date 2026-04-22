Дубълът е все по-реална цел за Университатя (Клуж)

Университатя (Клуж) е първият финалист в турнира за Купата на Румъния. Отборът на Кристиано Бергоди елиминира след изпълнение на дузпи Арджеш (Питещ).

Преди почивката домакините бяха по-добрият тим на терена и заслуженооткриха резултата с попадение на Рикардо Матош. Португалецът беше точен в 29-ата минута от дузпа. Малко по-късно той отново прати топката във вратара на Университатя, но голът му беше отменен заради засада.

През втората част ролите се смениха и гостите взеха инициативата. В 75-ата минута Укасе Менди израви с хубав удар под гредата. В продълженията нови попадения не паднаха, а при дузпитеединственият, но решаващ пропуск направи Адел Бетайеб от Арджеш.

С успеха Университатя (Клуж) съхрани шансовете си да завърши сезона с дубъл, защото в първенството е лидер в класирането. На финала за купата тимът ще се изправи срещу Динамо (Букурещ) или Университатя (Крайова).