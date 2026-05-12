Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ПФЛ с информация за билетите за финала

ПФЛ с информация за билетите за финала

  • 12 май 2026 | 09:49
  • 2145
  • 2
ПФЛ с информация за билетите за финала

От Професионалната футболна лига излязоха с официално съобщение във връзка с билетите за финала на Sesame Купа на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. От написаното става ясно, че повече от половината отпуснати места в сектор "Б" са все още свободни. Билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за мача, се казва още в комюнике на Лигата.

"Сектор Г" поиска ПФЛ да пусне всички билети за "Васил Левски"
"Сектор Г" поиска ПФЛ да пусне всички билети за "Васил Левски"

"Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че стартиралата вчера предварителна продажба на билетите за финала на Sesame Купа на България започна при много висок интерес. БПФЛ подходи към финалния двубой така, както всеки организатор на голям мач в Европа - с пускане на начална квота в свободна продажба за привържениците на двата клуба.

В рамките на вчерашния ден привържениците на ПФК ЦСКА София изкупиха цялата първоначално отпусната квота в Сектор Г - 7500 билета. До момента в Сектор Б са закупени 3600 билета от привържениците на ПФК Локомотив Пловдив, като в свободна продажба остават още 4000 места.

Феновете на Локо (Пд) скочиха на ПФЛ, “червените” медии и сектор “Г” - казаха: Не желаем да бъдем въвлечени в шантаж
Феновете на Локо (Пд) скочиха на ПФЛ, “червените” медии и сектор “Г” - казаха: Не желаем да бъдем въвлечени в шантаж

Продажбата ще продължи по предварително обявената стратегия. Както съобщихме при старта, билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за мача.

Обръщаме внимание, че единствено информацията, разпространявана по официалните канали на БПФЛ, е достоверна. За всички решения, свързани с продажбите и организацията, ще бъдете уведомявани своевременно.

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

Във връзка с появилите се в публичното пространство декларации, бихме искали да кажем следното: уважаеми дами и господа, на 20 май на стадион „Васил Левски" ще бъдат и вашите семейства, деца и близки. Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната. Това е финал - момент на спорт, страст и емоции, но не и на конфронтация.

Както при всяко събитие от подобен ранг, основният приоритет на организатора остава сигурността и здравето на всички присъстващи на стадиона", написаха от ПФЛ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 2013
  • 3
Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

  • 12 май 2026 | 07:23
  • 382
  • 0
Николай Жечев: Очаквам битка

Николай Жечев: Очаквам битка

  • 12 май 2026 | 07:20
  • 332
  • 1
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 4109
  • 7
Мирослав Банчевски: Корави са

Мирослав Банчевски: Корави са

  • 12 май 2026 | 07:17
  • 319
  • 0
Тодор Манев: Сред най-добрите са

Тодор Манев: Сред най-добрите са

  • 12 май 2026 | 07:15
  • 310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 4109
  • 7
Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 2013
  • 3
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 7023
  • 3
Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 36989
  • 196
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 22396
  • 63