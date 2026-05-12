Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Sesame Купа България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. "Червените" получават "В" и "Г", а "смърфовете" - "А" и "Б".

Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала.



Ето какво гласи информацията, публикуватна на официалната страница на "Локомотив (Пловдив) във "Фейсбук":

"Сектор “А” е НАШ!

Ръководството на Локомотив желае да уведоми своите привърженици, че сектори “А” и “Б” ще бъдат изцяло на разположение на “черно-белите” фенове за срещата с ЦСКА на 20 май!

- От днес се очаква да стартира продажбата на пропуски за сектор “А”.

Те ще се продават само и единствено на касата на стадион “Локомотив”!

- Билетите за сектор “Б” са налични от вчера, като и останалите блокове ще бъдат пуснати в продажба!

Касата на входа на “Лаута” работи от днес (без почивен ден) от 11:00 до 19:00 часа.

Цени на билетите:

Сектор “Б” - 12 евро (23,47 лева)

Сектор „А” - 20 евро (39,12 лева)

Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева)

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

Пропуски могат да бъдат закупени и в системата на Eventim.bg онлайн, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Записванията за екскурзията и продажбата на фланелките за финала става в официалния магазин:

12.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

13.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

14.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

15.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

Напред към финала! Само Локо".