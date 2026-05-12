Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 9700
  • 35
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Sesame Купа България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. "Червените" получават "В" и "Г", а "смърфовете" - "А" и "Б".

Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала.

Ето какво гласи информацията, публикуватна на официалната страница на "Локомотив (Пловдив) във "Фейсбук":

"Сектор “А” е НАШ!

Ръководството на Локомотив желае да уведоми своите привърженици, че сектори “А” и “Б” ще бъдат изцяло на разположение на “черно-белите” фенове за срещата с ЦСКА на 20 май!

- От днес се очаква да стартира продажбата на пропуски за сектор “А”.

Те ще се продават само и единствено на касата на стадион “Локомотив”!

- Билетите за сектор “Б” са налични от вчера, като и останалите блокове ще бъдат пуснати в продажба!

Касата на входа на “Лаута” работи от днес (без почивен ден) от 11:00 до 19:00 часа.

Цени на билетите:

Сектор “Б” - 12 евро (23,47 лева)
Сектор „А” - 20 евро (39,12 лева)
Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева)

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

Пропуски могат да бъдат закупени и в системата на Eventim.bg онлайн, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Записванията за екскурзията и продажбата на фланелките за финала става в официалния магазин:

12.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30
13.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30
14.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30
15.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

Напред към финала! Само Локо".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 3565
  • 3
Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

  • 12 май 2026 | 07:23
  • 535
  • 1
Николай Жечев: Очаквам битка

Николай Жечев: Очаквам битка

  • 12 май 2026 | 07:20
  • 454
  • 1
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 6886
  • 9
Мирослав Банчевски: Корави са

Мирослав Банчевски: Корави са

  • 12 май 2026 | 07:17
  • 418
  • 0
Тодор Манев: Сред най-добрите са

Тодор Манев: Сред най-добрите са

  • 12 май 2026 | 07:15
  • 416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 11085
  • 40
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 10214
  • 18
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 4267
  • 8
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 8651
  • 1
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 12771
  • 6