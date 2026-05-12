Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Балтанов: Нека сме малко по-смирени

Балтанов: Нека сме малко по-смирени

  • 12 май 2026 | 22:49
  • 314
  • 0

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе разочарован от загубата на тима с 1:2 от Арда. Наставникът призова всички да са малко по-толерантни и смирени.

"Създадохме повече ситуации, изравнихме, но допуснахме недопустими грешки. Можехме да се поздравим с поне равенство, защото създадохме достатъчно положения. Дузпа всеки пропуска, но беше психологически момент. Дадоха момчетата всичко, което могат. Има умора и схващания, това е и гледаме към следващия мач. Оставихме човек на задна греда при втория гол. Състезателят на Арда завърши добре, имаше липса на концентрация. Трябва да подобрим тези неща, защото и в световен план такива моменти решават мачове. Това момче Меоти има потенциал, тепърва ще го показва. Много се радвам за него и че игра добре. Беше и с нарушена подготовка, присъедини се по-късно", добави наставникът на "канарчетата".

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

"Тези момчета имат много потенциал и характер, но допускаме понякога елементарни грешки. Липсата на концентрация коства много, защото качествените отбори могат да се възползват от всяка една грешка. Бяхме по-добрият отбор, но загубихме. Не искам никой да обвинявам тук, казвам в съблекалнята, каквото има. Омръзна ми да се повтарям – дано завършим с победи и да се готвим следващия сезон с добра подготовка. Нека сме малко по-смирени и по-толерантни", завърши Лъчезар Балтанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 12981
  • 49
Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 12 май 2026 | 18:51
  • 1647
  • 2
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 27418
  • 70
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 9728
  • 52
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 26869
  • 37
Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 12 май 2026 | 16:05
  • 1270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 12981
  • 49
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 27418
  • 70
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 55334
  • 567
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 26869
  • 37
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 9728
  • 52
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 37655
  • 52