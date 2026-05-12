Балтанов: Нека сме малко по-смирени

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе разочарован от загубата на тима с 1:2 от Арда. Наставникът призова всички да са малко по-толерантни и смирени.

"Създадохме повече ситуации, изравнихме, но допуснахме недопустими грешки. Можехме да се поздравим с поне равенство, защото създадохме достатъчно положения. Дузпа всеки пропуска, но беше психологически момент. Дадоха момчетата всичко, което могат. Има умора и схващания, това е и гледаме към следващия мач. Оставихме човек на задна греда при втория гол. Състезателят на Арда завърши добре, имаше липса на концентрация. Трябва да подобрим тези неща, защото и в световен план такива моменти решават мачове. Това момче Меоти има потенциал, тепърва ще го показва. Много се радвам за него и че игра добре. Беше и с нарушена подготовка, присъедини се по-късно", добави наставникът на "канарчетата".

"Тези момчета имат много потенциал и характер, но допускаме понякога елементарни грешки. Липсата на концентрация коства много, защото качествените отбори могат да се възползват от всяка една грешка. Бяхме по-добрият отбор, но загубихме. Не искам никой да обвинявам тук, казвам в съблекалнята, каквото има. Омръзна ми да се повтарям – дано завършим с победи и да се готвим следващия сезон с добра подготовка. Нека сме малко по-смирени и по-толерантни", завърши Лъчезар Балтанов.