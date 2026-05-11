  Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

  • 11 май 2026 | 18:18
Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

Комисията по транспорт единодушно прие предложението на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и зам.-председателя Вили Лилков за преименуване на метростанция "Витиня" на "Бесарабия". Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градски парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото.

“Заедно с проф. Вили Лилков внесохме доклад за преименуване на метростанция „Витиня“ на „Бесарабия“. Редица граждани се обърнаха към мен, за неоснователната и дори нелепа подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото. А те с решение на съвета са определени така – „Стадион „Георги Аспарухов“ и непосредствено след нея следва метростанция „Витиня“, заради името на пресечната улица.

Последователността и близостта на името на легенда на ПФК “Левски” и името на лобното му място предизвиква остри обществени реакции и аз мисля, че трябва да имаме нужното уважение към историята и символите на българския футбол, както и към една непрежалима загуба.

Друга пресечна улица в близост до метростанцията носи името „Бесарабия“ и според наредбата за именуванията е напълно възможно да дадем това име. Още повече, че в Бесарабия, днешна Украйна и Молдова, живеят стотици хиляди етнически българи, които са съхранили езика и обичаите си в тяхната най-чиста форма. Във времена на изпитания за тези общности, присъствието на името „Бесарабия“ в сърцето на София е ясен жест на солидарност”, пише Петров по този случай.

