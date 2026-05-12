Тунчев: Искахме да си възвърнем самочувствието

Наставникът на Арда Александър Тунчев бе доволен от победата на тима с 2:1 над Ботев (Пловдив). Специалистът смята, че успехът е бил важен, за да може тимът да възвърне самочувствието си.

"Опитахме се да излезем и да изиграем мача за самите себе си. Ако можем да го спечелим и да си възвърнем самочувствието, което бяхме позагубили. Радвам се, че успяхме да го направим. Допсунахме грешки, но през по-голямата част от мача контролирахме събитията. Не създадохме много ситуации, но пък успяхме да ги реализираме. Винаги е хубаво, когато някои друг освен нападателите да вкарат, но пък е важно и те да са хората, които бележат основно. Искам да изиграем мача с Локомотив по най-добрия начин и да покажем, че сме добър отбор", каза Тунчев.