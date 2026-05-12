Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува в социалните си канали емоционален пост по случай спечелената шампионска титла. Той е придружен със снимки от последните две шампионски титли, а в текста четем: “Между тези две снимки стои цяла епоха. Стоят големи обещания и малко истина”.

“Кой би повярвал тогава?

В онзи майски ден на 2009 година светът беше друг. Нямаше Instagram. Нямаше TikTok. Интелектът не беше изкуствен. И никой от присъстващите на онова награждаване не е подозирал какво предстои да се случи с любимия ни клуб. Но казват, че любовта се доказва във времето и в тежките моменти.

Между тези две снимки стои цяла епоха. Стоят загубени финали. Стои титла, изплъзнала се в последните минути. Стоят години на лутане между илюзия и посредственост. Стоят големи обещания и малко истини.

Стоят 8,909,280 минути в очакване този момент да се повтори.

И точно това прави кадъра от 2026 година толкова ценен. Шампионски портрет за вечността, който да ни напомня, че нищо на този свят не идва даром.

„Левски“ отново е шампион. Шампион, който мина през всичко, за да напомни, че величието може да бъде забавено, но не и заличено”, се казва в поста.