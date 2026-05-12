  Кристиан Димитров на върха на емоциите: Днес Левски отново е там, където му е мястото

Кристиан Димитров на върха на емоциите: Днес Левски отново е там, където му е мястото

  • 12 май 2026 | 01:50
Малко повече от седмица след шампионския мач на Левски срещу ЦСКА 1948 и няколко дни по-късно след награждаването с 27-ата титла “синият” футболист Кристиан Димитров написа емоционална публикация в социалните мрежи по повод изминалите събития.

“Мечта за едно поколение.
Днес Левски отново е там, където му е мястото - на върха.
Горд съм, да бъда част от този момент.
Благодаря на всички, които вярваха, когато
беше най-трудно”, написа играча в Instagram.

Това бе първа титла за Левски от 2009 г., както и първи трофей от 2022 г., когато тимът спечели Купата на България. Така вече “сините” имат по 27 трофея от двете най-престижни отличия от двата най-престижни турнира в България.

