Левски благодари за смяната на името на метростанция "Витиня"

  • 11 май 2026 | 21:27
Левски излезе с официална позиция, в която благодари за преименуването на метростанция "Витиня" на "Бесарабия". "Сините" приемат тази реакция като знак на уважение към паметта на Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Левски изразява своята признателност към всички граждани, общественици и представители на местната власт, които реагираха бързо и адекватно по темата с наименованието на бъдещата метростанция „Витиня“, както и за взетото днес решение тя да носи името „Бесарабия“.

За нас е важно, че обществената чувствителност по този въпрос беше разбрана и отчетена от членовете на Комисията по транспорт, и в частност от председателя на СОС Цветомир Петров и заместник-председателя Вили Лилков.

ПФК Левски приема тази реакция като знак за уважение не само към паметта на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков, но и към чувствителността на хилядите хора, за които името „Витиня“ неизбежно носи тежък и трагичен исторически смисъл.

Благодарим за бързата реакция, за проявеното разбиране и за готовността темата да бъде разгледана с необходимото внимание и уважение".

