Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

Ботев (Пловдив) и Арда (Кърджали) играят при резултат 0:0. Срещата е част от групата с отбори, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Тодор Киров.

Тимът от Кърджали има крехка преднина от две точки пред своя предстоящ съперник, който се намира на четвърто място в подреждането. И двата отбори нямат реални шансове за класиране на първото място в групата си, за което се борят Локомотив (Пловдив) и Черно море.

Двата тима играят пред малко публика на "Колежа". В 16-ата минута Ботев Пловдив хвана Арда на контраатака. "Канарчетата" излязоха трима на двама в атака, но Лчезар Котев се намеси преди удара на Антоан Конте и изби топката в корнер.

В 25-ата минута Ботев беше много близо до гола. С доза късмет топката достигна до Никола Илиев в наказателното поле. Коко опита технично да прехвърли Анатолий Господинов, но стражът успя да се намеси. Малко след това далечен шут на Карлос Алгара профуча над вратата.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 14. Карлос Алгара, 19. Антоан Конте, 27. Брайън-Антъни Хайн, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев, 45. Едсон Да Силва, 87. Симеон Петров, 88. Чимези Уилямс, 90. Самуел Калу;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 4. Давид Акинтола, 6. Пламен Крачунов, 8. Атанас Кабов, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа;

Следвай ни:

Снимки: Startphoto