Илиев: Към момента не сме боеспособни за Европа

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе доволен от успеха с 2:0 над Локомотив (Пловдив). Все пак специалистът е на мнение, че на този етап отборът не е готов за Европа, въпреки че ще се опита да се класира за баража.

“Имахме леки проблеми вкъщи, защото агресията не ни бе на нужното ниво. Днес искахме да го променим и мисля, че успяхме да го направим. Може би и концентрацията на Локомотив бе спаднала, като знаят, че им предстои важен мач. Откъм желание мисля, че трябва да сме доволни, но трябва да се работи още. Ние Асен Дончев сме го ползвали на различни позиции. Ние имаме потенциал, но може би трябва да го доразвием. Ние сме принудени според контузиите да използваме различни хора. Ние като футболисти винаги сме искали да контролираме мача. Ще видим дали ще се стигне до бараж, но мисля, че на тоя етап не сме боеспособни да минем един или два кръга. Това не означава, че ако се случи да се класираме, тогава няма да сме. Игрово много повече можем”, каза Илиев.