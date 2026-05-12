Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиев: Към момента не сме боеспособни за Европа

Илиев: Към момента не сме боеспособни за Европа

  • 12 май 2026 | 19:58
  • 441
  • 1
Илиев: Към момента не сме боеспособни за Европа

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе доволен от успеха с 2:0 над Локомотив (Пловдив). Все пак специалистът е на мнение, че на този етап отборът не е готов за Европа, въпреки че ще се опита да се класира за баража.

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

“Имахме леки проблеми вкъщи, защото агресията не ни бе на нужното ниво. Днес искахме да го променим и мисля, че успяхме да го направим. Може би и концентрацията на Локомотив бе спаднала, като знаят, че им предстои важен мач. Откъм желание мисля, че трябва да сме доволни, но трябва да се работи още. Ние Асен Дончев сме го ползвали на различни позиции. Ние имаме потенциал, но може би трябва да го доразвием. Ние сме принудени според контузиите да използваме различни хора. Ние като футболисти винаги сме искали да контролираме мача. Ще видим дали ще се стигне до бараж, но мисля, че на тоя етап не сме боеспособни да минем един или два кръга. Това не означава, че ако се случи да се класираме, тогава няма да сме. Игрово много повече можем”, каза Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

  • 12 май 2026 | 20:17
  • 3510
  • 9
Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 12 май 2026 | 18:51
  • 1043
  • 2
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 17436
  • 57
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 5122
  • 20
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 20019
  • 23
Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 12 май 2026 | 16:05
  • 1031
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

  • 12 май 2026 | 20:17
  • 3510
  • 9
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 17436
  • 57
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 48189
  • 444
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 20019
  • 23
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 5122
  • 20
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 33550
  • 50