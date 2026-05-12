Дончев: Дано задържим петото място

Футболистът на Черно море Асен Дончев заяви, че заслужено тимът му е на петото място след втора победа над Локомотив Пловдив в рамките на 10 дни и се надява отборът да задържи позицията си и да се класира за бараж за Европа. Варненци се наложиха с 2:0 над своя съперник в мача от 34 кръг на efbet Лига на „Тича“.

"Локомотив е корав отбор, трудно се играе срещу тях, щастливи сме, че ги победихме за втори път в рамките на 10 дни, сериозен дъжд също се изсипа. Не слушаме хорското мнение. Винаги сме вярвали във възможностите си, надявам се да задържим това пето място и да се класираме за бараж за Европа“, сподели Дончев.