Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море остана без нападател срещу Локо (Пд)

Черно море остана без нападател срещу Локо (Пд)

  • 11 май 2026 | 10:39
  • 141
  • 0

Черно море ще бъде без Селсо Сидни за домакинството на Локомотив Пловдив във вторник. 24-годишният нападател, който през пролетта по-често играе като крило, получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще бъде наказан за един двубой.

Иначе португалецът е много ценен от Илиан Илиев, като през кампанията той изигра 34 срещи, в които вкара шест гола и направи три асистенции. Сидни е поставян на крилото заради причините, които изтъкна треньора с проблема по фланговете.

Централният защитник Живко Атанасов пък получи четвъртото си официално предупреждение и е застрашен от наказание. До последно под въпрос за важното домакинство на смърфовете утре ще бъдат под въпрос лекуващите контузии Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тончев и Хорхе Падия.

При успех варненци ще изместят "черно-белите" от петото място, което дава право за бараж за Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Илиев: Жалко е, че не отбелязахме гол

Георги Илиев: Жалко е, че не отбелязахме гол

  • 10 май 2026 | 21:30
  • 2625
  • 4
Урибе: Ако зависи от резултатите, Берое ще остане в efbet Лига

Урибе: Ако зависи от резултатите, Берое ще остане в efbet Лига

  • 10 май 2026 | 21:26
  • 2435
  • 1
Артур Мота: Концентрацията на отбора беше на високо ниво

Артур Мота: Концентрацията на отбора беше на високо ниво

  • 10 май 2026 | 21:19
  • 1557
  • 0
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31055
  • 72
Хебър превзе Велико Търново

Хебър превзе Велико Търново

  • 10 май 2026 | 21:01
  • 5173
  • 7
Стоичков: На моменти губим концентрация

Стоичков: На моменти губим концентрация

  • 10 май 2026 | 18:58
  • 1703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

  • 11 май 2026 | 10:33
  • 3095
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 73659
  • 595
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 28737
  • 21
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 33117
  • 37
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31055
  • 72
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 58907
  • 237