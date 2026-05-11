Черно море остана без нападател срещу Локо (Пд)

Черно море ще бъде без Селсо Сидни за домакинството на Локомотив Пловдив във вторник. 24-годишният нападател, който през пролетта по-често играе като крило, получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще бъде наказан за един двубой.

Иначе португалецът е много ценен от Илиан Илиев, като през кампанията той изигра 34 срещи, в които вкара шест гола и направи три асистенции. Сидни е поставян на крилото заради причините, които изтъкна треньора с проблема по фланговете.

Централният защитник Живко Атанасов пък получи четвъртото си официално предупреждение и е застрашен от наказание. До последно под въпрос за важното домакинство на смърфовете утре ще бъдат под въпрос лекуващите контузии Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тончев и Хорхе Падия.

При успех варненци ще изместят "черно-белите" от петото място, което дава право за бараж за Лигата на конференциите.