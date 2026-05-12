Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
Черно море приема Локомотив (Пловдив) на "Тича" в среща от групата, бореща за място на баража за европейските клубни турнири. Двубоят във Варна започва в 17:45 ч. Главен арбитър на мача ще бъде Стоян Арсов. Този двубой е от изключително значение за разпределението на челните места в групата.

В момента Локомотив (Пловдив) заема лидерската позиция в класирането с актив от 52 точки след 33 изиграни мача. Веднага след тях се намира съставът на Черно море, който е втори с 51 точки, изоставайки само с една точка от върха в групата.

Черно море влиза в този двубой след победа над Ботев (Пловдив) с 2:0, като в последните си пет срещи записа още равенство с Арда (Кърджали) 0:0, минимален успех срещу Локомотив (Пловдив) с 0:1, тежка загуба от ЦСКА 1948 с 0:4 и нулево реми с Лудогорец. От друга страна, Локомотив (Пловдив) демонстрира отлична форма с победи над Арда 2:0 и Ботев (Пловдив) 2:0, като между тях направи равенство с Арда 1:1 в турнира за Купата.

В последните пет срещи между двата тима се наблюдава изключително оспорвано съперничество, в което Черно море има леко предимство с 2 победи, докато Локомотив (Пловдив) е записал 1 успех, а 2 мача са завършили наравно. Най-скорошният двубой се състоя през април, когато варненци се наложиха като гости с минималното 1:0.

За първи път в групата на Локомотив, след дълго лечение на контузия, ще попадне Крист Лонгвил. Черно море ще бъде без Селсо Сидни за домакинството на Локомотив Пловдив във вторник. 24-годишният нападател, който през пролетта по-често играе като крило, получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще бъде наказан за един двубой.

Централният защитник Живко Атанасов пък получи четвъртото си официално предупреждение и е застрашен от наказание. До последно под въпрос за важното домакинство на смърфовете утре ще бъдат под въпрос лекуващите контузии Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тончев и Хорхе Падия.

