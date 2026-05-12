Трябва ли да има срок, в който стюардите да обявяват решенията си?

Понякога стюардите във Формула 1 се бавят твърде много с решенията си след финала, а те имат важно значение за изхода на състезанието или пък за подреждането на стартовата решетка.

Правилата на ФИА са такива, че отборите имат срокове, в които могат да протестират решенията на стюардите и състезателния директор или да подават контестации, но упражняващите спортната власт – стюардите или спортните комисари, не са ограничени във времето за взимане на решения.

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер призова това да се промени и поиска тези решения да стават факт в рамките на някакво ограничено време, за да не се чакат резултатите часове наред.

„Според мен, ако решението трябва да се вземе след финала, то трябва да има времеви лимит, а ако стюардите не знаят как да постъпят, то просто да не дават наказания – заяви италианецът. – Защо трябва да се отлага едно или друго решение? Какво правят стюардите по време на състезанието? На тях не им се налага да гледат състезанието.

„Те трябва да анализират инцидентите, да оценят ситуацията, да изяснят какво е станало и да вземат решение.

„Какво има толкова да се обсъжда от юридическа гледна точка когато един пилот пресича бялата линия? Той или я пресича, или не. Това не се променя с времето.“

Снимки: Gettyimages