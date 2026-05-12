  Шефът на Формула 2 преговаря за още стартове в Северна Америка

Шефът на Формула 2 преговаря за още стартове в Северна Америка

Главният изпълнителен директор на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел отново потвърди, че той и екипът му преговарят за постоянни стартове в Северна Америка, които да са предварително заложени в календара.

Анулирането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия скъсиха календарите на Ф2 и Ф3 с по два кръга, като Мишел успя да договори два състезателни уикенда в Маями и Канада за Формула 2, като отбеляза, че е получил сериозна помощ от Стефано Доменикали, ФИА и промоутърите на двете надпревари.

Наскоро стана ясно, че преговорите за старт в Канада във Формула 2 за 2027 са стартирали много по-рано, просто войната в Близкия изток ги е ускорила и този месец ще гледаме Никола Цолов на пистата „Жил Вилньов“.

„Вече говорим за Монреал, а за Маями не сме почнали за следващите сезони – обясни Мишел. – В Маями е по-сложно, тъй като там имат силни подгряващи серии на Порше и Макларън. Но искаме да се върнем.

„Много искаме Формула 2 да присъства в Америка и съм сигурен, че ще има възможности. Формула 1 има състезания в Остин и Лас Вегас, така че и за нас ще има много възможности.

„Когато започнахме преговори с Монреал, оттам ни питаха дали можем да включим Канада в календара за 2026 и аз им казах, че няма да стане, тъй като календарът ни е запълнен, както и че няма да го променяме. И после всичко се промени.“

