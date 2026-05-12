Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пловдив) и Арда (Кърджали) се изправят един срещу друг на "Колежа" в 20:15 часа. Срещата е част от групата с отбори, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Тодор Киров.

Тимът от Кърджали има крехка преднина от две точки пред своя предстоящ съперник, който се намира на четвърто място в подреждането. И двата отбори нямат реални шансове за класиране на първото място в групата си, за което се борят Локомотив (Пловдив) и Черно море.

Ботев (Пловдив) влиза в този мач след две последователни поражения, последното от които срещу Черно море с 0:2. Преди това "канарчетата" загубиха пловдивското дерби срещу Локомотив (Пловдив) с 0:2.

Арда (Кърджали) се намира в трудна серия без победа в последните си пет срещи, включваща загуби от Локомотив (Пловдив) 0:2 и 0:4, както и поражение от днешния си съперник 0:2 в края на месец април. Тимът записа и две равенства - срещу Черно море (0:0) и срещу Локомотив (Пловдив) (1:1).

Ботев няма да може да разчита на своя капитан Тодор Неделев, който ще отсъства от терените дълго време заради скъсани връзки на коляното.

Ботев Пловдив стартира инициатива, насочена към семейното посещение на мачовете на стадион „Христо Ботев“. В оставащите два мача до края на шампионата, както и през следващия сезон, ще бъде отворен семеен сектор на „Колежа“. Семейният сектор ще бъде позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро.

За „Арда (Кърджали)" основната заплаха идва от Бирсент Карагарен. Офанзивният футболист притежава способността да изостря играта по фланговете и често се оказва ключов фактор в предни позиции.