ПФК Ботев: Вярваме, че Тошко ще се завърне по-силен и отново ще поведе отбора към Купата на България

От ПФК Ботев също дадоха информация чрез официалните си платформи за операцията на капитана на отбора Тодор Неделев.
Любимецът на бултрасите се контузи в 33-ата минута на дербито срещу Локомотив на 3 май, което бе спечелено с 2:0 от "черно-белите" на стадион "Христо Ботев".
"Тодор Неделев претърпя операция на скъсана предна кръстна връзка на коляното. В следващите месеци нашият капитан ще бъде подложен на редица процедури", информираха от ПФК Ботев.
"Всички в "жълто-черното“ семейство вярваме, че Тошко ще се завърне по-силен и отново ще поведе отбора на сърцето си към Купата на България. С теб сме, капитане! Очакваме те обратно у дома - на "Източен“ 10", завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.