ПФК Ботев: Вярваме, че Тошко ще се завърне по-силен и отново ще поведе отбора към Купата на България

  • 12 май 2026 | 14:40
От ПФК Ботев също дадоха информация чрез официалните си платформи за операцията на капитана на отбора Тодор Неделев.

Любимецът на бултрасите се контузи в 33-ата минута на дербито срещу Локомотив на 3 май, което бе спечелено с 2:0 от "черно-белите" на стадион "Христо Ботев".

"Тодор Неделев претърпя операция на скъсана предна кръстна връзка на коляното. В следващите месеци нашият капитан ще бъде подложен на редица процедури", информираха от ПФК Ботев.

"Всички в "жълто-черното“ семейство вярваме, че Тошко ще се завърне по-силен и отново ще поведе отбора на сърцето си към Купата на България. С теб сме, капитане! Очакваме те обратно у дома - на "Източен“ 10", завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.

