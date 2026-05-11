Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Неделев се оперира

Неделев се оперира

  • 11 май 2026 | 21:45
  • 2061
  • 3

Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев претърпя успешна операция. Това съобщи финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов. Капитанът на "канарчетата" е със скъсана предна кръстна връзка на коляното от градското дерби с Локомотив, загубено с 0:2.

Ужасна контузия за Тодор Неделев
Ужасна контузия за Тодор Неделев

"Днес нашият любим Тошко Неделев премина успешно операция при един от най-добрите специалисти - д-р Василев. За мое огромно щастие го видях усмихнат, мотивиран и със същия дух, който винаги е носил в себе си. Тошко ми каза нещо, което истински ме развълнува:

„Имам още несвършена работа… Трябва да вдигна купа с любимия ми Ботев.“

Ботев (Пловдив) отваря семеен сектор на "Колежа"
Ботев (Пловдив) отваря семеен сектор на "Колежа"

Това е Тодор Неделев. Сърце. Характер. Любов към Ботев. Сигурен съм, че ще премине и през това изпитание като победител и ще се върне още по-силен на терена, за да радваме всички заедно отново на неговата магия.

Тоше, с теб сме всички! Ботев Пловдив е едно голямо семейство и ще бъдем до теб във всеки един момент от този път. Очакваме те обратно у дома - на терена на „Колежа“, написа Филипов в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав обратно в елита! Борбата за баража е напрегната, а интригата около изпадащите се заплита

Дунав обратно в елита! Борбата за баража е напрегната, а интригата около изпадащите се заплита

  • 11 май 2026 | 22:30
  • 19445
  • 31
Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 18186
  • 121
Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

  • 11 май 2026 | 19:00
  • 1115
  • 0
Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

  • 11 май 2026 | 18:54
  • 1228
  • 0
Оперираха бивш национал

Оперираха бивш национал

  • 11 май 2026 | 18:48
  • 1949
  • 2
Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

  • 11 май 2026 | 18:18
  • 2477
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 18186
  • 121
Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 10960
  • 28
Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 20759
  • 184
Гледайте парада на Барселона, стотици хиляди по улиците

Гледайте парада на Барселона, стотици хиляди по улиците

  • 11 май 2026 | 18:47
  • 11250
  • 48
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 21767
  • 29
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 29367
  • 307