Неделев се оперира

Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев претърпя успешна операция. Това съобщи финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов. Капитанът на "канарчетата" е със скъсана предна кръстна връзка на коляното от градското дерби с Локомотив, загубено с 0:2.

Ужасна контузия за Тодор Неделев

"Днес нашият любим Тошко Неделев премина успешно операция при един от най-добрите специалисти - д-р Василев. За мое огромно щастие го видях усмихнат, мотивиран и със същия дух, който винаги е носил в себе си. Тошко ми каза нещо, което истински ме развълнува:

„Имам още несвършена работа… Трябва да вдигна купа с любимия ми Ботев.“

Това е Тодор Неделев. Сърце. Характер. Любов към Ботев. Сигурен съм, че ще премине и през това изпитание като победител и ще се върне още по-силен на терена, за да радваме всички заедно отново на неговата магия.

Тоше, с теб сме всички! Ботев Пловдив е едно голямо семейство и ще бъдем до теб във всеки един момент от този път. Очакваме те обратно у дома - на терена на „Колежа“, написа Филипов в социалните мрежи.