Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) обяви първо лятно попълнение, взе френски талант

Борусия (Дортмунд) обяви първо лятно попълнение, взе френски талант

  • 12 май 2026 | 16:18
  • 914
  • 0

Борусия (Дортмунд) официално обяви привличането на френския централен защитник Жоан Гаду от австрийския шампион РБ Залцбург. 19-годишният талант подписа договор с „жълто-черните“ до 2031 г. във вторник.

Според информациите Дортмунд ще заплати трансферна сума от 19,5 млн. евро, плюс още 4,5 млн. евро под формата на бонуси. РБ Залцбург ще получи 10% от всяка бъдеща трансферна сума.

Гаду е продукт на младежката академия на Пари Сен Жермен, с чийто отбор до 19 години спечели шампионската титла на Франция през 2024 г. През септември същата година високият 1,95 метра защитник премина в РБ Залцбург. За първия отбор на австрийците той записа общо 58 официални мача. Към тях добавя и пет двубоя в Младежката лига на УЕФА, както и един мач във втора австрийска лига за сателитния тим ФК Лиферинг.

От 2022 г. насам Гаду преминава през юношеските национални отбори на Франция. През 2023 г. той стана вицешампион на Европа с отбора до 17 години, а на турнира през следващата година изведе състава си като капитан.

Самият Жоан Гаду заяви: „Изключително се радвам, че в бъдеще ще бъда част от семейството на Борусия (Дортмунд) и нямам търпение да облека за първи път жълто-черната фланелка. Заедно със съотборниците ми, целия клуб и нашите невероятни фенове искам да постигна успехи през следващите години.“

Спортният директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен също коментира трансфера: „Познаваме Жоан от много дълго време и го наблюдавахме още по време на престоя му в Пари Сен Жермен. Жоан ще ни подсили и ще поеме важна роля в отбора още от началото на новия сезон. Убедени сме в качествата му и виждаме в него огромен потенциал за спортно развитие.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

  • 12 май 2026 | 13:00
  • 1709
  • 0
Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

  • 12 май 2026 | 12:48
  • 1561
  • 3
Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
  • 1892
  • 0
Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
  • 2638
  • 6
Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
  • 1275
  • 1
Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

  • 12 май 2026 | 11:27
  • 10090
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 12 май 2026 | 17:46
  • 2355
  • 9
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 35045
  • 327
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 8001
  • 0
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 27251
  • 45
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 22152
  • 81
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 21902
  • 48