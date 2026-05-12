Борусия (Дортмунд) обяви първо лятно попълнение, взе френски талант

Борусия (Дортмунд) официално обяви привличането на френския централен защитник Жоан Гаду от австрийския шампион РБ Залцбург. 19-годишният талант подписа договор с „жълто-черните“ до 2031 г. във вторник.

Според информациите Дортмунд ще заплати трансферна сума от 19,5 млн. евро, плюс още 4,5 млн. евро под формата на бонуси. РБ Залцбург ще получи 10% от всяка бъдеща трансферна сума.

😍 Willkommen in Dortmund, Joane! Der BVB hat den französischen Innenverteidiger Joane Gadou vom österreichischen Erstligisten FC Salzburg verpflichtet. Der 19-jährige Innenverteidiger unterschrieb an diesem Dienstag einen Vertrag bis 2031. 🤝



➡️ https://t.co/R2Z6OsnXVi pic.twitter.com/m00Bh4xfQO — Borussia Dortmund (@BVB) May 12, 2026

Гаду е продукт на младежката академия на Пари Сен Жермен, с чийто отбор до 19 години спечели шампионската титла на Франция през 2024 г. През септември същата година високият 1,95 метра защитник премина в РБ Залцбург. За първия отбор на австрийците той записа общо 58 официални мача. Към тях добавя и пет двубоя в Младежката лига на УЕФА, както и един мач във втора австрийска лига за сателитния тим ФК Лиферинг.

От 2022 г. насам Гаду преминава през юношеските национални отбори на Франция. През 2023 г. той стана вицешампион на Европа с отбора до 17 години, а на турнира през следващата година изведе състава си като капитан.

Самият Жоан Гаду заяви: „Изключително се радвам, че в бъдеще ще бъда част от семейството на Борусия (Дортмунд) и нямам търпение да облека за първи път жълто-черната фланелка. Заедно със съотборниците ми, целия клуб и нашите невероятни фенове искам да постигна успехи през следващите години.“

Спортният директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен също коментира трансфера: „Познаваме Жоан от много дълго време и го наблюдавахме още по време на престоя му в Пари Сен Жермен. Жоан ще ни подсили и ще поеме важна роля в отбора още от началото на новия сезон. Убедени сме в качествата му и виждаме в него огромен потенциал за спортно развитие.“