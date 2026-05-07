Защитник на Борусия (Д) ще прекрати кариерата си на едва 30 години

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Никлас Зюле ще прекрати състезателната си кариера след последния мач от сезон 2025/26 в Бундеслигата. Любопитното е, че бившият германски национал ще го направи на едва 30 години заради проблемите си с тежки травми.

„Искам да обявя, че спирам с футбола това лято. Когато нашият лекар в съблекалнята след мача с Хофенхайм направи тест, за да определи евентуално разкъсване на кръстните връзки, погледна физиотерапевта, поклати глава, а физиотерапевтът също го направи, влязох под душа и плаках десет минути. В този момент наистина си помислих: „Това е, скъсано е.“ Когато на следващия ден отидох на ядрено-магнитен резонанс и получих добрата новина, че все пак нямаше разкъсване на кръстни връзки, ми стана хиляда процента ясно, че всичко е свършило. Не можех да си представя да се наслаждавам на живота след футбола – да бъда независим, да ходя на почивка, да прекарвам време с децата си – като същевременно знам, че трябва да се справя с трето разкъсване на кръстни връзки“, каза Зюле в подкаста Spielmacher.

Niklas Süle (30) will RETIRE from football at the end of the season.



Süle revealed he had the idea of retiring a long time. Due to injuries, Süle decided to end his playing career having suffered 2 ACL injuries before.



През настоящия сезон защитникът е направил една асистенция в 12 мача, а общо за “жълто-черните” е записал 109 двубоя. Той е играл още за Хофенхайм (117 срещи) и Байерн (Мюнхен) (171 срещи), а също така е вкарал един гол в 49 мача за германския национален отбор. С Байерн Зюле спечели германското първенство пет пъти, Купата на Германия два пъти, както и Шампионска лига, Суперкупата на Германия (четири пъти), Суперкупата на Европа и Световно клубно първенство.