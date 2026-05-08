Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

  • 8 май 2026 | 23:28
  • 640
  • 0

Айнтрахт (Франкфурт) допусна стратегически неблагоприятно поражение с 2:3 от Борусия (Дортмунд) в битката за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. Загубата остави "орлите" на 8-ото място във временното класиране и имат само една една среща до края на шампионата. Така те ще се надяват на Фрайбург, който е с един пункт повече да загуби точки в своя мач през уикенда срещу новака Хамбургер ШФ.

Дори да остане извън седмицата след 34 изиграни срещи има още един вариант Айнтрахт да се класира в Европа, а той пак е свързан с Фрайбург. За целта отборът от Франкфурт трябва да запази осмата си позиция и да не позволи на Аугсбург да ги изпревари, а Фрайбург да спечели финала на Лига Европа на 20-и май. В този случай Фрайбург ще получи квота за Шампионската лига, а Айнтрахт или Аугсбург ще вземе овакантеното място за Лигата на конференциите.

Борусия от своя страна си гарантира сребърните медали с настоящия успех, тъй като води с осем точки пред третия РБ Лайпциг, за който има две срещи до края на шампионата. Така "жълто-черните" може и да не успяха да спечелят първата си титла от 2012 г. насам, но поне през настоящата кампания успяха да си върнат реномето на отбор номер две в Германия след възхода в предходните години на Байер (Леверкузен), който обаче този сезон е на ръба на влизането в Шампионската лига. Сега голямата работа за Нико Ковач предстои през идното лято, когато ще трябва да окомплектова достатъчно добър състав и да опита да спре задаващата се нова безапелационна хегемония на Байерн (Мюнхен), който спечели втора поредна титла и амбициите на баварците определено ще бъдат да се приблици до онзи впечатляващ период, в която мюнхенският колос не можеше да бъде буднат от трона в германската Бундеслига между 2013 и 2023 г.

Иначе срещата на "Сигнал Идуна Парк" започна повече от добре за гостите от Франкфурт, които имаха спортното щастие да открият резултата след по-малко от 2 минути игра, когато Джан Узун вкара.

"Жълто-черните" обаче направиха решителна крачка към обрата в края на първото полувреме, когато вкараха бързи два гола. Първо, в 42-рата минута Серу Гираси изравни, а в 1-вата минута на добавеното време Нико Шлотербек даде аванс на селекцията на Нико Ковач.

След почивката гостите от Франкфурт така и не успяха да върнат паритета и след това да потърсят евентално победата, а вместо това италианецът Самуеле Инасио вкара трето попадение за Борусия в 72-рата минута, което съвсем отчая "орлите".

В крайна сметка малко преди края на редовното време в 87-ата минута Йонатан Буркарт прати за втори път топката във вратата, пазена от Грегор Кобел, но това се оказа само почетен гол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 19:08
  • 14567
  • 7
Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

  • 8 май 2026 | 18:45
  • 1655
  • 0
Heineken пренася атмосферата от стадионите на Шампионската лига в София

Heineken пренася атмосферата от стадионите на Шампионската лига в София

  • 8 май 2026 | 18:13
  • 1242
  • 0
Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

  • 8 май 2026 | 17:35
  • 4134
  • 0
Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

  • 8 май 2026 | 17:33
  • 16135
  • 34
Арне Слот: Очаквам с нетърпение следващия сезон, той ще е различен

Арне Слот: Очаквам с нетърпение следващия сезон, той ще е различен

  • 8 май 2026 | 17:01
  • 3890
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 65288
  • 497
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 11002
  • 26
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 29276
  • 47
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 31867
  • 79
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 5900
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 37135
  • 129