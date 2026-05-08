Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

Айнтрахт (Франкфурт) допусна стратегически неблагоприятно поражение с 2:3 от Борусия (Дортмунд) в битката за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. Загубата остави "орлите" на 8-ото място във временното класиране и имат само една една среща до края на шампионата. Така те ще се надяват на Фрайбург, който е с един пункт повече да загуби точки в своя мач през уикенда срещу новака Хамбургер ШФ.
Дори да остане извън седмицата след 34 изиграни срещи има още един вариант Айнтрахт да се класира в Европа, а той пак е свързан с Фрайбург. За целта отборът от Франкфурт трябва да запази осмата си позиция и да не позволи на Аугсбург да ги изпревари, а Фрайбург да спечели финала на Лига Европа на 20-и май. В този случай Фрайбург ще получи квота за Шампионската лига, а Айнтрахт или Аугсбург ще вземе овакантеното място за Лигата на конференциите.
Борусия от своя страна си гарантира сребърните медали с настоящия успех, тъй като води с осем точки пред третия РБ Лайпциг, за който има две срещи до края на шампионата. Така "жълто-черните" може и да не успяха да спечелят първата си титла от 2012 г. насам, но поне през настоящата кампания успяха да си върнат реномето на отбор номер две в Германия след възхода в предходните години на Байер (Леверкузен), който обаче този сезон е на ръба на влизането в Шампионската лига. Сега голямата работа за Нико Ковач предстои през идното лято, когато ще трябва да окомплектова достатъчно добър състав и да опита да спре задаващата се нова безапелационна хегемония на Байерн (Мюнхен), който спечели втора поредна титла и амбициите на баварците определено ще бъдат да се приблици до онзи впечатляващ период, в която мюнхенският колос не можеше да бъде буднат от трона в германската Бундеслига между 2013 и 2023 г.
Иначе срещата на "Сигнал Идуна Парк" започна повече от добре за гостите от Франкфурт, които имаха спортното щастие да открият резултата след по-малко от 2 минути игра, когато Джан Узун вкара.
"Жълто-черните" обаче направиха решителна крачка към обрата в края на първото полувреме, когато вкараха бързи два гола. Първо, в 42-рата минута Серу Гираси изравни, а в 1-вата минута на добавеното време Нико Шлотербек даде аванс на селекцията на Нико Ковач.
След почивката гостите от Франкфурт така и не успяха да върнат паритета и след това да потърсят евентално победата, а вместо това италианецът Самуеле Инасио вкара трето попадение за Борусия в 72-рата минута, което съвсем отчая "орлите".
В крайна сметка малко преди края на редовното време в 87-ата минута Йонатан Буркарт прати за втори път топката във вратата, пазена от Грегор Кобел, но това се оказа само почетен гол.
Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"
