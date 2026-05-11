Ботев (Пловдив) отваря семеен сектор на "Колежа"

Ботев (Пловдив) стартира инициатива, насочена към семейното посещение на мачовете на стадион "Христо Ботев". В оставащите два домакински мача на тима до края на шампионата, както и през следващия сезон, ще бъде отворен семеен сектор на "Колежа".

Семейният сектор ще бъде позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро. В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

При закупуването на билета, родителят трябва да предостави документ, удостоверяващ възрастта на детето или децата. Семейният билет ще бъде наличен в клубния магазин, както и на касите на стадион "Христо Ботев".