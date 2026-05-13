Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния

Заводският отбор на Дукати обяви, че ще има само един представител в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Каталуния в MotoGP, тъй като контузеният Марк Маркес няма да бъде заменен от друг пилот.

OFFICIAL: @marcmarquez93 will not have a replacement rider this weekend at the #CatalanGP — Ducati Corse (@ducaticorse) May 12, 2026

Припомняме, че световният шампион получи фрактура на костица в дясното си стъпало след падането си в края на спринта в Льо Ман миналата събота. Поради тази причина той не участва в Гран При на Франция в неделя, а вместо това се прибра в родината си, където претърпя двойна операция в Мадрид още в неделната утрин.

От Дукати казаха още в събота, че Маркес няма да участва в Барселона този уикенд, но не се знаеше дали на негово място ще кара друг състезател. Правилата на MotoGP не задължат Дукати да използва заместващ пилот този уикенд и шефовете на тима са решили да участват в Каталуния само с Франческо Баная.

На „Муджело“ в края на месеца обаче Дукати вече ще трябва да използва резервен пилот, ако Маркес не може да участва в Гран При на Италия. Почти сигурно марката от Борго Панигале ще избере един измежду Микеле Пиро и Николо Булега, който да замести световния шампион в случай, че това е необходимо.

Снимки: Gettyimages