Маверик Винялес се завръща в MotoGP за Гран При на Каталуния

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес ще се завърне в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Каталуния в Барселона, обявиха от тима на испанеца.

Red Bull KTM Tech3 is pleased to confirm that Maverick Viñales will return to MotoGP™️ action this weekend at the Catalan Grand Prix, marking a highly anticipated comeback following a period of recovery from shoulder surgery. pic.twitter.com/QPOFV6lgs0 — Tech3 Racing (@Tech3Racing) May 13, 2026

Винялес пропусна изцяло последните два кръга на „Херес“ и в Льо Ман, след като трябваше да се подложи на коригираща операция на контузеното миналото лято ляво рамо. Тя беше извършена в началото на април, след като испанецът се оттегли от Гран При на САЩ още след края на първата свободна тренировка в Остин.

Въпреки завръщането на Винялес обаче в Барселона отново няма да гледам всички титуляри в MotoGP през 2026 година. Както е известно световният шампион пропуска кръга в Каталуния заради контузията, която получи в Льо Ман миналата седмица, а от Дукати избраха да не го заменят.

Така в Барселона ще участват 21 от 22 титуляри плюс тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който ще стартира с „уайлд кард“ за втори път тази година.

