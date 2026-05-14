  Маверик Винялес се завръща в MotoGP за Гран При на Каталуния

  • 14 май 2026 | 08:14
Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес ще се завърне в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Каталуния в Барселона, обявиха от тима на испанеца.

Винялес пропусна изцяло последните два кръга на „Херес“ и в Льо Ман, след като трябваше да се подложи на коригираща операция на контузеното миналото лято ляво рамо. Тя беше извършена в началото на април, след като испанецът се оттегли от Гран При на САЩ още след края на първата свободна тренировка в Остин.

Защо Дани Педроса не смени Маверик Винялес в Tech3 за Гран При на Франция
Въпреки завръщането на Винялес обаче в Барселона отново няма да гледам всички титуляри в MotoGP през 2026 година. Както е известно световният шампион пропуска кръга в Каталуния заради контузията, която получи в Льо Ман миналата седмица, а от Дукати избраха да не го заменят.

Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния
Така в Барселона ще участват 21 от 22 титуляри плюс тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който ще стартира с „уайлд кард“ за втори път тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Трябва ли да има срок, в който стюардите да обявяват решенията си?

Шефът на Формула 2 преговаря за още стартове в Северна Америка

Фернандо Алонсо няма победа във Формула 1 от 13 години

Един ключов фактор ще определи докога ще кара Хамилтън във Формула 1

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

