Де Дзерби: Мисля, че вървим в правилната посока

  • 12 май 2026 | 11:26
Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби вярва, че битката за оцеляване в Премиър лийг ще се реши във финалния ден, след като тимът му завърши наравно 1:1 срещу гостуващия Лийдс.

Матис Тел даде аванс на лондончани в 50-ата минута. Французинът обаче бързо се превърна от герой в грешник, след като извърши нарушение в собственото си наказателно поле срещу капитана на съперника Итън Ампаду след корнер. След дълга проверка от системата за видеоарбитраж (ВАР) беше отсъдена дузпа, която Доминик Калвърт-Люин реализира, осигурявайки равенството. Така Тотнъм не успя да увеличи съществено аванса си пред 18-ия Уест Хам и има само 2 точки повече от столичния си опонент при оставащи два кръга до края на кампанията.

Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата
„Мисля, че вървим в правилната посока. Ще бъде трудно до последната минута срещу Евертън, със сигурност, но след мача със Съндърланд (б.а. 0:1 на 12 април) беше трудно да си представим, че преди последните два мача ще сме на 2 точки пред Уест Хам. Срещу Съндърланд беше първият ми двубой и не можем да забравяме ситуацията тогава. Не можем да не отбележим, че в последните четири мача имаме 8 точки. А Уест Хам също трябва да срещне Лийдс у дома. Мисля, че футболистите на Лийдс ще играят по същия начин като днес, със същия дух и същите качества“, заяви италианският наставник след мача.

Попитан какво би казал на Тел, Роберто Де Дзерби отговори: „Голяма прегръдка и голяма целувка. Нищо повече, защото е млад играч, той е голям талант и вкара страхотен гол. Направи грешка заради липсата си на опит, защото не е играл толкова мачове в кариерата си и трябва да приемем това, но аз съм горд и щастлив за психиката, която показахме“.

Междувременно, Джеймс Мадисън се появи на терена за пръв път от близо година, след като през лятото получи тежка контузия и пропусна целия сезон до момента. Англичанинът донесе късна драма в двубоя, след като падна в наказателното поле на гостите, но след бърза проверка с ВАР дузпа не беше дадена. „Завръщането му е страхотна новина за нас. Той е различен играч като качество, както и като човек, и се надявам да бъде ключов за нас“, каза Де Дзерби.

Относно неотсъдената дузпа той добави: „Мисля, че днес съдиите не бяха спокойни. Може би бяха под напрежение заради намесата на ВАР в мача между Уест Хам и Арсенал. Но съдията днес не беше спокоен. Не мога да разбера вчерашната драма с ВАР, защото беше фал не на 100%, а на 200%, ако искате да говорим за футбол.“

Два кръга преди края Тотнъм заема 17-ата позиция с 38 точки, на две пред 18-ия Уест Хам, а в последните си мачове гостува на Челси и приема Евертън.

Снимки: Gettyimages

