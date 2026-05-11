Йоахим Льов не смята да се връща в треньорската професия

Бившият селекционер на Германия Йоахим Льов смята, че е малко вероятно да се завърне в треньорската професия. Откакто се оттегли от Бундестима през 2021 година, Льов е отказал всички предложения за работа, които е получил. "Досега не съм усещал този вътрешен огън, когато става въпрос за предложения“, каза Льов по време на представянето на трофея за Купата на Германия в Берлин.

Льов добави, че е извън треньорството от няколко години и не знае дали би имал енергията да води отбор. "Може би ще получа предложение, което наистина ме грабне. Но мисля, че е доста малко вероятно“, добави той, цитиран от ДПА. Наскоро имаше съобщения, че Льов е на път да поеме националния отбор на Гана, но той отрече слуховете.

Като посланик на защитаващия Купата на Германия тим на Щутгарт, Льов връчи трофея на президента на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф преди финала между Щутгарт и Байерн Мюнхен на 23 май. Той беше треньор на Щутгарт от 1996 до 1998 година и ги изведе до трофея през 1997-а. С Германия той спечели Световното първенство в Бразилия през 2014 година.