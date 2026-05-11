Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Йоахим Льов не смята да се връща в треньорската професия

Йоахим Льов не смята да се връща в треньорската професия

  • 11 май 2026 | 17:41
  • 320
  • 0
Йоахим Льов не смята да се връща в треньорската професия

Бившият селекционер на Германия Йоахим Льов смята, че е малко вероятно да се завърне в треньорската професия. Откакто се оттегли от Бундестима през 2021 година, Льов е отказал всички предложения за работа, които е получил. "Досега не съм усещал този вътрешен огън, когато става въпрос за предложения“, каза Льов по време на представянето на трофея за Купата на Германия в Берлин.

Льов добави, че е извън треньорството от няколко години и не знае дали би имал енергията да води отбор. "Може би ще получа предложение, което наистина ме грабне. Но мисля, че е доста малко вероятно“, добави той, цитиран от ДПА. Наскоро имаше съобщения, че Льов е на път да поеме националния отбор на Гана, но той отрече слуховете.

Като посланик на защитаващия Купата на Германия тим на Щутгарт, Льов връчи трофея на президента на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф преди финала между Щутгарт и Байерн Мюнхен на 23 май. Той беше треньор на Щутгарт от 1996 до 1998 година и ги изведе до трофея през 1997-а. С Германия той спечели Световното първенство в Бразилия през 2014 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 1269
  • 1
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 5782
  • 25
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 1320
  • 2
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 868
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 4551
  • 8
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 9165
  • 81
Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

  • 11 май 2026 | 18:40
  • 3579
  • 0
Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

  • 11 май 2026 | 17:37
  • 1758
  • 2
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 22598
  • 214
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 13297
  • 18
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 38288
  • 104