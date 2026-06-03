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Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

  • 3 юни 2026 | 11:15
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Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

Спортният арбитражен съд (КАС) потвърди глобите, наложени от ФИФА на Мексиканската футболна федерация (FMF) заради хомофобски скандирания от феновете, но отмени частичното затваряне на стадиона, което беше разпоредено по едно от дисциплинарните производства. Съдът в Лозана наложи отделни глоби от по 60 и 80 хиляди швейцарски франка, след като бяха разгледани обжалванията срещу санкциите на ФИФА. Санкциите са наложени заради инциденти по време на четири международни приятелски мача през 2024 година.

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Системата за наблюдение на дискриминационно поведение на ФИФА докладва за скандиранията в приятелски срещи срещу Боливия, Уругвай и Бразилия през лятото на 2024-та, а два от мачовете бяха временно спрени.

„Арбитражният състав признава специфичния характер на ситуацията на FMF, която демонстрира, че са вложени значителни финансови ресурси и са положени сериозни усилия за изкореняване на това неприемливо поведение. Въпреки това арбитрите установиха, че непристойното поведение продължава да съществува и предприетите превантивни мерки не са с достатъчна правна тежест, за да освободят FMF от отговорност“, заявиха от Спортния арбитражен съд, цитирани от агенция Ройтерс.

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Снимки: Gettyimages

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