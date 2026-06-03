Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Водещата българска компания в сферата на спортните залози и онлайн развлечения - WINBET, ще бъде основен партньор на Националната волейболна лига - мъже (НВЛ) за провеждането на националния шампионат в елитната дивизия по волейбол в България, който вече ще носи името WINBET Супер Волей.

WINBET ще бъде партньор и на турнирите за Купата на България и Суперкупата на България по волейбол.

Това съобщиха на специално събитие в столицата президентът на НВЛ и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) - г-н Живко Желев, и главният изпълнителен директор на WINBET Онлайн - г-жа Малина Славчева.

Партньорското споразумение е за срок от 3 години.

В събитието взе участие и Атанас Върбанов – маркетинг директор на НВЛ.

"Представяме новия партньор на НВЛ - изключително познатата компания WINBET. Надявам се през следващите 3 години да надградим всичко, което сме направи до сега", заяви президентът на НВЛ Живко Желев.

"WINBET присъства от много години в български волейбол с отделни клубове. WINBET Супер Волей е еволюция на това, което сме постигнали с различните отбори. Спортът ни учи към стремеж към съвършенство. Това споделяме и в WINBET. WINBET Супер Волей ще представя по-оспорвано и по-успешно първенство в България. Професионализмът, който срещнахме от Национална волейболна лига ни кара да смятаме, че ни предстои едно успешно партньорство", заяви Малина Славчева – главен изпълнителен директор на WINBET.

"С новия ни договор WINBET обявявам, че досега излъчвахме 60 тв мача. Сега със сигурност ще излъчваме 80 и повече от 80 мача на живо по телевизия MAX Sport на А1", добави Живко Желев.

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Снимки: Startphoto