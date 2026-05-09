Защитникът на Ботев (Пд) се обидил и в Израел, осъден е във Франция за бой с бухалка

Френският защитник на Ботев (Пловдив) Антоан Конте предизвикат голям скандал на стадион "Тича" във Варна. Футболистът напусна самоволно игрището през второто полувреме на двубоя на "канарчетата" с Черно море, като въпреки молбите на колегите му и наставника Лъчезар Балтанов, той не пожела да се върне на терена. Причина за реакцията на Конте са расистки обиди, които 32-годишният играч е чул от варненските трибуни.

Справка назад във времето показва, че французинът е имал подобен епизод от своята кариера и в Бейтар (Йерусалим) в края на миналото десетилетие. Тогава той отново решава да си тръгне по време на мач.

В края на 2016 г. пък парижанинът е задържан от френската полиция заради нападение с бейзболна бухалка срещу 19-годишен младеж, който се намесил в кавга между Конте и приятелката му. През януари 2021 г. националът на Гвинея е осъден на три години затвор, една от които ефективна, но след това присъдата е променена на пет години условно. На бранителя му е забранено да влиза в департамент Марн, където се намира неговият тогавашен клуб Реймс, което налага отдаването му под наем в Израел.