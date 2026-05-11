Бенфика ще се опита да вземе Марко Силва, ако Моуриньо отиде в Реал

Португалският футболен гранд Бенфика ще се опита да привлече мениджъра на Фулъм Марко Силва, ако сегашният старши треньор на клуба Жозе Моуриньо напусне, за да поеме Реал Мадрид, съобщава „Скай Спортс“. Бъдещето на Силва в лондонския отбор е под въпрос, тъй като договорът му изтича в края на сезона. 48-годишният португалец е и сред целите на Челси за нов наставник, заедно с Чаби Алонсо и Андони Ираола.

До момента Марко Силва е водил два отбора в португалското първенство - Ещорил и Спортинг Лисабон. След напускането на родината си той прекара един сезон в гръцкия Олимпиакос, а впоследствие беше начело на английските Хъл Сити, Уотфорд, Евертън и сега Фулъм. Португалецът обаче може да бъде потърсен от Бенфика, в случай че сънародникът му Моуриньо се завърне в Реал Мадрид. „Специалния“ отрече да е имал какъвто и да е контакт с президента на испанския гранд Флорентино Перес, но заяви, че след края на кампанията „може да преговаря с когото прецени“.

Бенфика загуби битката за титлата на Португалия от Порто, но все още се бори за второто място, даващо право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. Към момента „орлите“ са със 76 точки, наравно със Спортинг, а до края остават два кръга.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages