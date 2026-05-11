Атанас Апостолов: Да бием до края

Утре в с.Катуница, Розова долина (Казанлък) ще гостува на Спартак (Пловдив). Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Амбицията ми е да спечелим мачовете си до края на сезона, за да завършим по-напред в класирането. Ясно е, че е трудна задача. Първият двубой е срещу Спартак (Пловдив). Сериозен съперник, който разполага с добри футболисти. Може да преодолее всеки в групата. Смятам обаче, че ако играем според възможностите си можем да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.