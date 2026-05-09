Розова долина излъга десет от Марица (Пловдив)

Розова долина (Казанлък) надви у дома Марица (Пловдив) с 1:0. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ, двуостър двубой. Домакините създадоха повече чисти ситуации. Гостите пък играха близо час с намален състав. Венцислав Иванов осигури победата. Стори го в 31-ата минута, когато прехвърли младия вратар на пловдивчани Дениз Русев. След 180 секунди, Сашо Лебанов уцели страничната греда на "розите". Малко след това, при акция на домакините, Русев излезе напред и извърши нарушение срещу откъсващия се футболист, заради което бе отстранен с червен картон. Петър Начев застана под рамката, заменяйки Сашо Лебанов. През второто полувреме пловдивчани владееха повече топката, а домакините организираха опасни контри. Капитанът Веселин Марчев се измъкна при една от ситуациите и прехвърли вратаря на Розова долина, топката спря в мрежата, но съдията не зачете гола, отсъждайки засада.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук