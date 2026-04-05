Феноменален Боян Йорданов изведе Арис към елита в Гърция след страхотен обрат

  • 5 апр 2026 | 16:46
Бившият национал Боян Йорданов и неговият отбор Арис (Солун) се завърнаха в елита на Гърция!

Арис се завърна във Волей лигата на Гърция след 10 години отсъствие, а в основата на историческия успех за „жълто-черните“ бе българският диагонал Боян Йорданов.

Тимът от Солун осъществи един от най-запомнящите се обрати в последните години – от 0:2 до 3:2 (22:25,14:25,27:25,25:17,15:9) като гост на големия си съперник Ираклис, за да затвори финалната серия с 2-0 победи.

В препълнената зала „Кацанио“ домакините изглеждаха на крачка от това да върнат серията, след като поведоха с 2:0 гейма и дори имаха два мачбола в третата част. Именно в този ключов момент опитът на 43-годишният Супер Бобо наклониха везните в полза на Арис.

Така Арис не само спечели дербито, но и подпечата завръщането си в елита, след като в първия мач от серията победи с 3:1(23:25, 30:28, 25:17, 39:37).

Любопитно е дали Боян Йорданов, който миналия месец навърши 43 години, ще продължи да играе.

В Арис успешно се играли Любомир Ганев и Пламен Константинов.

