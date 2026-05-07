Сериозни промени във вицешампиона Нефтохимик

Сериозни промени ще настъпят в състава на носителя на Купата на България и вицешампион на България Нефтохимик 2010 (Бургас), научи Sportal.bg.

Бургазлии, които направиха впечатляващо представяне във втория полусезон под ръководството на Иван Станев, ще се разделят с доста от основните си волейболисти.

Разпределителите Димитро Долгополов и Любослав Телкийски вече не са част от отбора.

Националът Любо Телкийски ще продължи кариерата си в Гърция, но все още не е ясно, къде ще се състезава украинеца Димитро Долгополов.

Босненският диагонал Ади Османович и бразилският посрещач Рикардо Жуниор също се разделят с Нефтохимик.

Капитанът Калоян Балабанов ще продължи кариерата си в новака в турската Ефелер лига Сунгурлу Беледийеспор.

Нефтохимик напуска и либерото Симеон Добрев, както и центърът Венцислав Рагин.

Бургазлии ще разчитат през новия сезон на Владимир Станков, който през последния сезон бе част от Локомотив Авиа (Пловдив) за основен разпределител.

Младият диагонал Стоян Димитров остава в тима и на него ще се разчита изключително много.

Димитър Василев остава в тима от Бургас, а универсалният Цветелин Цветанов от Дея спорт (Бургас) е сред новите попълнения на вицешампионите. Очаква се в Бургас да бъде привлечен и чуждестранен посрещач.

Централните блокоровачи Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и през следващия сезон ще носят екипа на Нефтохимик, а от Слави в Бургас пристига младия Димитър Чавдаров.

След като изигра страхотен сезон Ясен Петров отново ще е основното либеро на Нефтохимик и през новия шампионат.

Иван Станев, който преобрази тима на Нефтохимик през изминалия сезон остава старши треньор на вицешампионите, а Мартин Пенев ще му бъде помощник.

Снимки: Startphoto