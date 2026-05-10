  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Реми с Дженоа гарантира оставането на Фиорентина в Серия "А"

  • 10 май 2026 | 18:51
Отборите на Фиорентина и Дженоа завършиха наравно 0:0 на „Артемио Франки“ в срещата помежду си от 36-ия кръг на Серия "А".

Така „виолетовите“ не са спечелили нито един от последните си четири мача, докато „грифоните“ нямат победа в последните три кръга. Самият мач не предложи вълнуваща игра, но все пак домакините бяха тези, които имаха преимущество във владеенето на топката и отправените удари. Също така това реми окончателно гарантира оставането им в италианския елит, но след последния съдийски сигнал се чуха силни освирквания от трибуните, тъй като клубът имаше по-големи амбиции в началото на сезона.

След днешното равенство двата тима остават съседи в класирането, като Дженоа е 14-и с 41 точки, а с три по-малко Фиорентина заема 15-ата позиция.

Снимки: Gettyimages

