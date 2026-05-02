Нулево равенство отдалечи Аталанта от Европа

Аталанта направи поредна грешка в битката за зона "Европа" и стигна само до нулево равенство при домакинството на Дженоа в срещата от 35-ия кръг на италианската Серия А. Загубените две точки отдалечиха "Богинята" на шест точки от топ 6, като шестият Рома тепърва ще играе този уикенд, което означава, че бергамаските ще се надяват да спечелят квота за европейските клубни турнири, ако Интер вдигне Купата на Италия и така седмата позиция даде излаз за битки на Стария континент. Дженоа от своя страна със спокойствие ще дочака края на сезона, тъй като се намира на цели 12 точки над зоната на изпадащите и всяка следваща грешка на Кремонезе ще гарантира оцеляването и на теория.