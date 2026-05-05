  Ваноли след погрома от Рома: Трябва да държим главите си високо

  • 5 май 2026 | 15:22
Старши треньорът на Фиорентина Паоло Ваноли призна, че тимът му все още изглежда уязвим след загубата с 0:4 от Рома, но не бива да се забравя колко много е постигнал на този етап. „Информацията за резултата на Кремонезе не бива да е извинение“, заяви Ваноли пред Sky Sport Italia. „Факт е, че се изключихме напълно след първия им гол, също благодарение на страхотното представяне на Рома, така че трябва да ги поздравим“, добави наставникът на Фиорентина след двубоя в Рим в понеделник вечер.

„Имахме добра серия до момента и трябва да държим главите си високо, защото се случват грешки, а понякога тази уязвимост се проявява, както се случи срещу Удинезе“, каза още Паоло Ваноли. Преди началото на мача директорът на Фиорентина Фабио Паратичи коментира, че предстои да седне с Ваноли, за да обсъдят бъдещето. „Ще го обсъдим, след като сме си гарантирали оставане в елита. Когато пристигнах, казах, че избягването на изпадане от Серия А ще бъде нашият трофей. Почти сме го направили и просто ни е нужен последен тласък. Трябва да се концентрираме върху настоящето и оставащите мачове“, заяви треньорът на тима от Флоренция.

Снимки: Gettyimages

