Ай Огура: Не беше лесно състезание, имах добро темпо в края

Ай Огура сложи край на 14-годишното чакане на Япония за нов представител на подиума в MotoGP, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Франция зад заводските пилоти на Априлия Хорхе Мартин и Марко Бедзеки.

Представителят на сателитния екип на Тракхаус Априлия обясни след финала, че състезанието за него не е било лесно. Той обаче демонстрира много силно темпо в заключителните километри, в които изпревари Фабио Ди Джанантонио и Педро Акоста, за да стигне до подиума.

„Състезанието беше много трудно. Опитах се да атакува от началото, но загубих няколко позиции, след което отново трябваше да се проправям път напред. Не беше лесно състезание. Имах много добро темпо в края, много съм доволен за моите хора, нека да празнуваме“, заяви Огура.

Снимки: Gettyimages