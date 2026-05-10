Хорхе Мартин: Благодарен съм на всички, които бяха до мен в тези трудни времена

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин спечели една много емоционална победа, след като триумфира в провелата се по-рано днес Гран При на Франция.

За Мартинатора този успех в Льо Ман дойде след един изключително мъчителен и изпълнен с контузии сезон 2025. Напълно очаквано след триумфа си на „Бугати“ пилотът на Априлия не можа да сдържи своите емоции и остана почти безмълвен по време на своето интервю преди качването на подиума. В него Мартин намери сили само да благодари на всички, които са останали до него в трудните времена, давайки му сили да се възстанови.

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

„Невероятно е! Мога да кажа „да живее Франция“. Много съм благодарен на всички фенове. Не трябва да забравям моето семейство, моят отбор, приятелката ми, кучето ми и всички, които бяха до мен в тези трудни времена. Нямам думи, благодаря им. Днес беше наистина добро състезание, насладих му се“, каза емоционалният Мартин.

