Инцидент извади Любо Руйков от първия старт на „Мизано"

  • 9 май 2026 | 13:26
Инцидент в началото на първото състезание в италианската Формула 4 извади от надпреварата българския пилот Любослав Руйков. Руйков дебютира за Трайдънт във Формула 4 Италия и стартира от 13-а редица, като за първата обиколка успя да спечели две позиции.

Последва кола за сигурност заради завъртял се пилот – китаецът Куан Жен, а при рестарта последваха оспорвани битки, тъй като пилотите отново се озоваха близо един до друг.

Любо Руйков стартира днес битката си към челото
Руйков атакува за място в топ 20, но беше ударен отзад от Федерико Диас, когото той успя да изпревари. На спирането за завоя преди който Руйков го изпревари, гумите на Диас блокираха, той изпусна контрола над колата и удари отзад българина. От това пострада окачването на Любо и той беше принуден да се прибере в бокса.

Победата в първото състезание на „Мизано“ днес спечели италианецът Николо Маканяни, а Према записа троен успех в надпреварата. Втори завърши стартиралият от полпозишън Алп Аксой, а трети Олександър Бондарев.

От общо 30 стартирали пилоти, до финала успяха да стигнат 24, като пилотите в топ 3 се събраха в 3,3 секунди.

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия
