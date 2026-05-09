18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

  • 9 май 2026 | 19:04
18-и завърши във второто си състезание в италианската Формула 4 българският пилот Любослав Руйков. Руйков стартира днес в следобедната надпревара от 26-а позиция, напредна с няколко позиции при успешни атаки и направи успешен рестарт след прибирането на колата за сигурност, за да запази позицията си в топ 20.

Заради многото пилоти – 48, организаторите на първия кръг на Формула 4 Италия използват схема с три състезания след квалификациите, за да определят участниците във финалната надпревара утре.

Инцидент извади Любо Руйков от първия старт на „Мизано"

Любо вече записа своите две състезания, като в първото днес отпадна заради удар с пилот, когото той изпревари, но при следващото спиране съперникът блокира колелата си и удари Руйков отзад, като му нанесе поражения по задното окачване.

Втората надпревара на „Мизано“ днес спечели финландецът Лука Самалисто, който започва четвъртия си сезон във Формула 4 и който беше най-бърз в общото подреждане в квалификацията.

Любо Руйков стартира днес битката си към челото

Руйков ще трябва да изчака и резултатите от третата надпревара утре, за да разбере дали ще попадне сред финалистите в първия кръг на шампионата.

