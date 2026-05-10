Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

Елфин Еванс запази лидерската си позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след шестия кръг за сезон 2026, който се проведе в Португалия.

Уелсецът взе общо 22 точки от рали „Португалия“ и с общ сбор от 123 води с 12 пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута. Трети е още един от пилотите на Тойота – Оливър Солберг, който изостава с 31 пункта от Еванс. Победителят от шестия старт за годината Тиери Нювил е седми с едва 65 точки на своята сметка, от които 29 бяха спечелени в Португалия.

Класиране при пилотите в WRC след рали „Португалия“:

Елфин Еванс – 123 точки Такамото Кацута – 111 Оливър Солберг – 92 Адриен Фурмо – 79 Сами Паяри – 78 Себастиен Ожие* – 67 Тиери Нювил – 65 Есапека Лапи* – 21 Йоан Росел** – 20 Лео Росел** – 18 Хейдън Падън* – 15 Роберт Вирвес** – 10 Дани Сордо* – 10 Джон Армстронг – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Николай Грязин** – 8 Алехандро Качон** – 7 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Джошуа Макърлийн – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 4 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Мартинс Сескс* – 2 Матео Фонтана*** – 2 Теему Сунинен** – 1 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Грегоар Мюнстер* – 0 Ромет Юргенсон* – 0 Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Снимки: Sportal.bg