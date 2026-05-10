Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

Елфин Еванс запази лидерската си позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след шестия кръг за сезон 2026, който се проведе в Португалия.

Уелсецът взе общо 22 точки от рали „Португалия“ и с общ сбор от 123 води с 12 пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута. Трети е още един от пилотите на Тойота – Оливър Солберг, който изостава с 31 пункта от Еванс. Победителят от шестия старт за годината Тиери Нювил е седми с едва 65 точки на своята сметка, от които 29 бяха спечелени в Португалия.

Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Португалия“:

  1. Елфин Еванс – 123 точки

  2. Такамото Кацута – 111

  3. Оливър Солберг – 92

  4. Адриен Фурмо – 79

  5. Сами Паяри – 78

  6. Себастиен Ожие* – 67

  7. Тиери Нювил – 65

  8. Есапека Лапи* – 21

  9. Йоан Росел** – 20

  10. Лео Росел** – 18

  11. Хейдън Падън* – 15

  12. Роберт Вирвес** – 10

  13. Дани Сордо* – 10

  14. Джон Армстронг – 10

  15. Гас Грийнсмит** – 8

  16. Николай Грязин** – 8

  17. Алехандро Качон** – 7

  18. Фабрицио Салдивар** – 6

  19. Роберто Дапра** – 6

  20. Джошуа Макърлийн – 6

  21. Роопе Корхонен** – 5

  22. Андреас Микелсен** – 4

  23. Диего Домингес** – 2

  24. Артур Пеламор** – 2

  25. Мартинс Сескс* – 2

  26. Матео Фонтана*** – 2

  27. Теему Сунинен** – 1

  28. Ерик Камий** – 1

  29. Емил Линдхолм** – 1

  30. Грегоар Мюнстер* – 0

  31. Ромет Юргенсон* – 0

  32. Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

