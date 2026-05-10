Елфин Еванс запази лидерската си позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след шестия кръг за сезон 2026, който се проведе в Португалия.
Уелсецът взе общо 22 точки от рали „Португалия“ и с общ сбор от 123 води с 12 пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута. Трети е още един от пилотите на Тойота – Оливър Солберг, който изостава с 31 пункта от Еванс. Победителят от шестия старт за годината Тиери Нювил е седми с едва 65 точки на своята сметка, от които 29 бяха спечелени в Португалия.
Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“
Класиране при пилотите в WRC след рали „Португалия“:
Елфин Еванс – 123 точки
Такамото Кацута – 111
Оливър Солберг – 92
Адриен Фурмо – 79
Сами Паяри – 78
Себастиен Ожие* – 67
Тиери Нювил – 65
Есапека Лапи* – 21
Йоан Росел** – 20
Лео Росел** – 18
Хейдън Падън* – 15
Роберт Вирвес** – 10
Дани Сордо* – 10
Джон Армстронг – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Николай Грязин** – 8
Алехандро Качон** – 7
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Джошуа Макърлийн – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 4
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Мартинс Сескс* – 2
Матео Фонтана*** – 2
Теему Сунинен** – 1
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Грегоар Мюнстер* – 0
Ромет Юргенсон* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
