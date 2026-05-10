  Sportal.bg
  Моторни спортове
Марко Бедзеки: Не знам как водих в ¾ от състезанието

  • 10 май 2026 | 16:35
Марко Бедзеки заяви, че е доволен от второто си място в надпреварата за Гран При на Франция, въпреки че то дойде, след като италианецът води в 24 от общо 27-те обиколки в Льо Ман.

Самият той обаче призна след финала, че не знае как е останал толкова дълго начело на колоната, тъй като изобщо не се е чувствал комфортно върху мотора си през целия уикенд. Въпреки това Бедзеки беше изпреварен само от съотборника си в Априлия Хорхе Мартин.

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

„Беше много, много трудно състезание, супер дълго. Знаех, че не съм най-силният, но дадох най-доброто от себе си. Честно, дори аз не знам как водих в ¾ от състезанието, защото темпото ми не беше добро, не се чувствах комфортно.

„През целия уикенд имах проблеми, в нито един момент не се почувствах много добре с мотора, така че това беше максимумът, който можех да постигна. Дадох всичко от себе си за него и съм много доволен. Благодаря на отбора, поздравления за Хорхе, вече мисля за Барселона“, каза лидерът в световния шампионат.

Снимки: Gettyimages

