Лудогорец отстрани една от звездите си

Лудогорец е отстранил една от звездите си в дните преди двубоя на "орлите" срещу Левски на стадион "Георги Аспарухов", научи Sportal.bg. Става въпрос за защитника от Бенин Оливие Вердон. Причина за това е поведението на африканеца в последно време.

Опитният футболист носи фланелката на "зелените" от есента на 2020 година, като има 12 спечелени трофея с тима от Разград - пет шампионски титли, две купи на България и пет суперкупи.