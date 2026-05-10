Формула 1 се изправя пред важна дилема за догодина

  • 10 май 2026 | 14:11
Промените в техническите правила за догодина, според които мощността на двигателите с вътрешно горене ще се увеличи с 50 киловата, поставят Формула 1 пред интересна дилема.

Защото съотношението на мощността от ДВГ и електрическата система вече няма да е 50:50, каквато беше целта на новите технически правила, а ще е по-скоро 60:40.

Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

Но при тази промяна двигателите ще имат нужда от повече гориво, за да покриват състезателната дистанция от поне 300 километра. Също така, ще се наложи повишаване на лимита на енергията в батерията при възвръщането на енергията – сега той е определен на 350 киловата. И ще са необходими батерии с по-голям капацитет. Сега те работят на 4 мегаджаула, но се очаква този показател да се вдигне на 5 мегаджаула.

Що се отнася до повишения разход на гориво с по-мощните мотори, тук вариантите са два – по-големи резервоари или по-къси състезания. Повечето отбори планират и догодина да използват шаситата, с които се състезават през 2026 и преработването им за нови и по-големи резервоари ще създаде допълнителни проблеми и ще означава нови разходи.

Култард: Верстапен ще се чувства по-добре във Ферари, а не в Мерцедес

Но пък ако се наложи използването и на нови батерии, то към тях ще се добавят и по-големите резервоари и на практика създаването на нови болиди ще бъде неизбежно.

Леклер: Ферари готви още няколко подобрения
Снимки: Imago

