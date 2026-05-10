Формула 1 се изправя пред важна дилема за догодина

Промените в техническите правила за догодина, според които мощността на двигателите с вътрешно горене ще се увеличи с 50 киловата, поставят Формула 1 пред интересна дилема.

Защото съотношението на мощността от ДВГ и електрическата система вече няма да е 50:50, каквато беше целта на новите технически правила, а ще е по-скоро 60:40.

Но при тази промяна двигателите ще имат нужда от повече гориво, за да покриват състезателната дистанция от поне 300 километра. Също така, ще се наложи повишаване на лимита на енергията в батерията при възвръщането на енергията – сега той е определен на 350 киловата. И ще са необходими батерии с по-голям капацитет. Сега те работят на 4 мегаджаула, но се очаква този показател да се вдигне на 5 мегаджаула.

Що се отнася до повишения разход на гориво с по-мощните мотори, тук вариантите са два – по-големи резервоари или по-къси състезания. Повечето отбори планират и догодина да използват шаситата, с които се състезават през 2026 и преработването им за нови и по-големи резервоари ще създаде допълнителни проблеми и ще означава нови разходи.

Но пък ако се наложи използването и на нови батерии, то към тях ще се добавят и по-големите резервоари и на практика създаването на нови болиди ще бъде неизбежно.

Снимки: Imago