Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер посочи петима пилоти, които според него имат шанс да се борят за титлата този сезон и в тази група не попада Макс Верстапен.

Андреа Кими Антонели води с 20 точки аванс пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, като Мерцедес спечели всичките 4 състезания от началото на сезона, а италианецът взе последните 3 надпревари.

Култард: Верстапен ще се чувства по-добре във Ферари, а не в Мерцедес

„Макс няма как да е претендент за титлата – беше категоричен Щайнер в подкаста The Red Flags. – Дори не искам да обяснявам защо. Тази година той няма да е шампион.

„Виждам петима претенденти за титлата. Това са двамата пилоти на Мерцедес, двамата пилоти на Макларън и Шарл Леклер. Може би Шарл има най-малко шансове, но пилотите на Мерцедес и Макларън ще водят оспорвана битка.

Лас Вегас получава още един старт този сезон?

„След това, което видяхме в последните състезания, особено в Маями, то смятам, че фаворит е Андреа Кими Антонели. Преди шест седмици бях на различно мнение, но ситуацията се променя и аз променям мнението си.

„Мисля, че няма нужда да ви казвам, че Мерцедес ще спечели световната титла при конструкторите.“

Леклер: Ферари готви още няколко подобрения

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages