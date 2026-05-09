  Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

  • 9 май 2026 | 16:03
Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер посочи петима пилоти, които според него имат шанс да се борят за титлата този сезон и в тази група не попада Макс Верстапен.

Андреа Кими Антонели води с 20 точки аванс пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, като Мерцедес спечели всичките 4 състезания от началото на сезона, а италианецът взе последните 3 надпревари.

Култард: Верстапен ще се чувства по-добре във Ферари, а не в Мерцедес
„Макс няма как да е претендент за титлата – беше категоричен Щайнер в подкаста The Red Flags. – Дори не искам да обяснявам защо. Тази година той няма да е шампион.

„Виждам петима претенденти за титлата. Това са двамата пилоти на Мерцедес, двамата пилоти на Макларън и Шарл Леклер. Може би Шарл има най-малко шансове, но пилотите на Мерцедес и Макларън ще водят оспорвана битка.

Лас Вегас получава още един старт този сезон?
„След това, което видяхме в последните състезания, особено в Маями, то смятам, че фаворит е Андреа Кими Антонели. Преди шест седмици бях на различно мнение, но ситуацията се променя и аз променям мнението си.

„Мисля, че няма нужда да ви казвам, че Мерцедес ще спечели световната титла при конструкторите.“

Леклер: Ферари готви още няколко подобрения
Снимки: Gettyimages

